Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала состоявшуюся инаугурацию Александра Лукашенко его уходом на пенсию. Ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Наша Нiва».

Тихановская заявила, что Лукашенко попытался провести инаугурацию втайне от народа. «Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — уверена экс-кандидат.

По ее словам, приказы Лукашенко силовым структурам больше не являются легитимными, а следовательно, не подлежат исполнению. «Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом», — подчеркнула политик.

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Тихановская рассказала, что посетила с визитом Брюссель, где встречалась с европейскими лидерами. Страны Европы поддерживают белорусов и готовы оказать реальную помощь. «Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим», — заключила она.

Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали дату мероприятия.

По официальным данным, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов, Тихановская получила 10 процентов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с этим.