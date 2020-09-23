Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил военных за предотвращение катастрофы — срыв гибридного революционного сценария по «расшатыванию основ белорусской государственности». Об этом он заявил после церемонии инаугурации, принимая присягу военнослужащих, сообщает портал «Белорусские новости».

«Может быть кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны», — сказал Лукашенко представителям силового блока.

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Он заявил, что как главнокомандующий Вооруженными силами обязуется «отстаивать национальные интересы нашей страны, ее территориальную целостность, чего бы мне это ни стоило».

«Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет!», — резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о церемонии не уведомили. На нее были приглашены несколько сотен человек. Текст президентской присяги Лукашенко произнес на белорусском языке.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.