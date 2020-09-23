Лукашенко констатировал провал цветной революции

Государственности был брошен беспрецедентный вызов, но цветная революция не состоялась, заявил во время инаугурации президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Лукашенко констатировал провал сил, использовавших в Белоруссии отработанные технологии «уничтожения независимых государств»: «Мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну».

Он добавил, что события в стране позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. «Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», — резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о церемонии не уведомили. На нее были приглашены несколько сотен человек. Текст президентской присяги Лукашенко произнес на белорусском языке.

В Координационном совете (КС) оппозиции прокомментировали инаугурацию, назвав Лукашенко президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников». «Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», — сказал член президиума КС Павел Латушко.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.