Белорусская монахиня извинилась за слова о «бесовских выкриках» протестующих

Настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно игумения Гавриила извинилась за свои слова о «бесовских выкриках» участников акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщает TUT.by.

Монахиня попросила прощения у всех, кого оскорбило или задело ее выступление. Она пояснила, что эмоциональное заявление было вызвано переживаниями за судьбу Белоруссии, и призвала всех стремиться к любви и согласию.

17 сентября игумения Гавриила выступила на женском форуме в Минске, который собрал 10 тысяч сторонниц президента Александра Лукашенко. Она заявила, что белорусов призывают к «линчеванию властей» и законопослушных граждан, протестующие женщины напоминают «лидеров деструктивных сект», а митингующие в целом — толпу безумцев. Участники акций, «как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики», добавила настоятельница.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются седьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись. По данным правозащитников, в Белоруссии за четыре с половиной месяца с начала кампании по выборам президента возбудили 250 уголовных дел.