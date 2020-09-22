В Белоруссии арестовали одного из лидеров протестующих шахтеров

В Белоруссии 25 суток административного ареста получил один из лидеров протестующих шахтеров, сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает «Интерфакс — Запад».

Бокун был арестован за неповиновение законным требованиям должностного лица и нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Накануне рабочий «Беларуськалия» Олег Куделка после ночной смены отказался выходить на поверхность. Он передал записку, в которой перечислил свои требования: отставка гендиректора предприятия, освобождение арестованных членов стачкома, восстановление на работе бастующих коллег, прекращение насилия к протестующим гражданам. Куделку вывели на поверхность, госпитализировали, затем отпустили домой, но вызвали в милицию.

Несколько десятков человек пришли к одному из рудоуправлений «Беларуськалия» поддержать Куделку. Более 20 из них задержали, в том числе Бокуна. Позже всех задержанных, кроме сопредседателя стачкома, отпустили.

В середине августа сотрудники «Беларуськалия» объявляли забастовку, затем большинство из них вышли на работу. К стачкому присоединились около 20 человек. 11 сентября суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются седьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись. Требования отставки Лукашенко и наказания виновных в насилии над демонстрантами поддержали рабочие ряда крупных белорусских предприятий.