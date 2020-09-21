Под Минском задержали сторонников бастующего шахтера «Беларуськалия»

В городе Солигорск Минской области задержали около 20 сторонников бастующего шахтера «Беларуськалия». Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает Tut.by.

Работник четвертого рудоуправления Олег Куделка отказался подниматься на поверхность после ночной смены. Он передал записку, в которой перечислил свои требования: отставка гендиректора «Беларуськалия», прекращение «беспредела силовиков, запугиваний, задержаний и избиений мирного населения».

Возле управления собрались люди, желающие поддержать шахтера. Их задержали и доставили в РОВД. Telegram-канал «Стачком ОАО "Беларуськалий"» сообщает, что задержанные были рабочими.

Самого Куделку отвезли в больницу, рассказала его жена. Он прошел осмотр врачей, алкоголя в крови не обнаружено. Шахтер находится дома, его вызвали в милицию.

10 сентября шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун приковал себя наручниками к оборудованию и отказался выходить на поверхность. Он потребовал отставки президента Александра Лукашенко. Позже рабочий рассказал, что его вынесли из шахты силой.

В середине августа сотрудники «Беларуськалия» объявляли забастовку, но затем большая часть из них вышли на работу. К стачкому присоединились порядка 20 человек. 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются седьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись,. задержанные рассказывали о пытках и избиениях в изоляторах. Требования отставки Лукашенко и наказания виновных в насилии над демонстрантами поддержали рабочие ряда крупных белорусских предприятий.