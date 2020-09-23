При разгоне протестующих в Минске появились раненые

В Минске появились раненые в результате разгона акции протеста, передает Tut.by.

Издание публикует фотографии пострадавших мужчины и женщины. Их головы перебинтованы, на лицах видна кровь. Оба получили травмы в ходе разгона протестующих силами ОМОН у стелы «Минск — город-герой». Демонстрантов там разгоняли водометами. Силовики предупреждали, что «сегодня будет больно». В центр города заранее подогнали военные грузовики и автозаки.

Акция протеста в Минске вызвана инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем 23 сентября. Власти до последнего не раскрывали дату мероприятия, трансляция церемонии не велась.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста.