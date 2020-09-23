В Минске задержали десятки противников инаугурации Лукашенко

В Минске задержаны десятки противников инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на очевидцев.

Задержания проходят в разных районах города. Сотрудники правоохранительных органов используют дубинки против демонстрантов, один из силовиков ударил женщину в живот. Всего задержано порядка 50 человек.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила задержание 10 человек. Она отметила, что участников акции предупреждали, что мероприятие несанкционированно.

Акции протеста в Минске и других городах связаны с инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем 23 сентября. Протестующих в центре столицы разгоняют с помощью водометов. Известно о двоих раненых.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста по всей Белоруссии, которые продолжаются уже седьмую неделю.