Минские силовики опровергли применение слезоточивого газа и светошумовых гранат против протестующих. Об этом заявили в милиции Минска РИА Новости.

По информации правоохранителей, для разгона протестов «слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты не использовались».

23 сентября в Минске были задержаны десятки противников инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Интерфакс-Запад» со ссылкой на очевидцев сообщал, что при разгоне демонстрантов применили слезоточивый газ.

Вечером 23 сентября в Минске и других городах Белоруссии проходят акции протеста, вызванные инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем. Во время разгона два человека были ранены. Очевидцы сообщают о 50 задержанных.

Власти до последнего скрывали дату инаугурации Лукашенко. Церемонию не транслировали телеканалы.

В Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.