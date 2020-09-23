В Минске против демонстрантов применили слезоточивый газ

В Минске при разгоне демонстрантов применили слезоточивый газ. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на очевидцев.

«Наша Нiва» передает, что газ распылили возле торгового центра «Галерея», когда протестующие пытались отбить задержанную девушку. Одному из участников акции стало плохо.

Возле стелы «Минск — город-герой» снова применили водометы. Вода в них подкрашена, и по ее следам на одежде силовики определяют, кого нужно задерживать.

Вечером в среду, 23 сентября, в Минске и других Белоруссии проходят акции протеста, вызванные инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем. Во время разгона два человека были ранены. Очевидцы сообщают о 50 задержанных.

Власти до последнего скрывали дату инаугурации Лукашенко. Церемонию не транслировали телеканалы.

В Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.