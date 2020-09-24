Минск обвинил Киев в несамостоятельности и желании угодить модным трендам

МИД Белоруссии ответил на критику тайной инаугурации президента Александра Лукашенко и обвинил Украину в несамостоятельности ее позиции и желании угодить модным трендам. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Инаугурация прошла в соответствии с белорусскими законами, народ сделал свой выбор и «не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров"», заявили в МИД. Попытки же некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность Лукашенко не отражают мнения большинства международного сообщества, считают в ведомстве.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений», — подчеркнул МИД и раскритиковал позицию Киева.

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Заявления украинских представителей призваны «угодить модным трендам», уверены в Минске. «Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — отметили в министерстве.

Минск напомнил, что «искреннее и бескорыстно» поддерживал Украину, заняв независимую позицию. «Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ», — заверили в белорусском МИД.

Лукашенко вступил в должность 23 сентября. Власти до последнего скрывали дату церемонии, телеканалы не транслировали ее. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом. Евросоюз назвал нелегитимной церемонию. США также отказались считать Лукашенко законно избранным президентом.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил о победе Лукашенко с результатом 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются седьмую неделю.