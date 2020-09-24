ЕС назвал нелегитимной инаугурацию Лукашенко

Евросоюз отказал инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко в достаточной демократической легитимности. Об этом со ссылкой на заявление блока сообщает Telegram-канал агентства Sputnik.

Власти ЕС считают, что этот шаг усугубляет кризис, в котором находится белорусское государство. В схожем ключе на эту тему ранее 24 сентября высказался министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, это дополнительно подрывает авторитет Лукашенко, обманувшего свой народ на выборах.

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Словакия первой из стран Евросоюза назвали Александра Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. После этого США , Украина и Канада высказали аналогичное мнение.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.