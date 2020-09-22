Саммит Евросоюза по Белоруссии перенесли из-за коронавируса

Саммит Евросоюза, где в том числе планировали обсудить ситуацию в Белоруссии, перенесли из-за коронавируса. Об этом рассказал представитель главы Евросовета Баренд Лейтс, его цитирует Reuters.
Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Он должен состояться 1-2 октября.
«Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине», — рассказал Лейтс.
Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о введении санкций в отношении Белоруссии, поэтому обсуждение перенесли на саммит ЕС. 17 сентября стало известно, что Европарламент поддержал введение санкций против президента республики Александра Лукашенко и других лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии». Окончательное решение должен принять Совет ЕС. Минск пригрозил ответить на санкции.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.