Саммит Евросоюза по Белоруссии перенесли из-за коронавируса

Саммит Евросоюза, где в том числе планировали обсудить ситуацию в Белоруссии, перенесли из-за коронавируса. Об этом рассказал представитель главы Евросовета Баренд Лейтс, его цитирует Reuters.

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Он должен состояться 1-2 октября.

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«Сегодня главе Евросовета стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине», — рассказал Лейтс.

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о введении санкций в отношении Белоруссии, поэтому обсуждение перенесли на саммит ЕС. 17 сентября стало известно, что Европарламент поддержал введение санкций против президента республики Александра Лукашенко и других лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии». Окончательное решение должен принять Совет ЕС. Минск пригрозил ответить на санкции.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.

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