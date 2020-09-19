В России высказались о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Введение Евросоюзом санкций против Белоруссии существенно затруднит восстановление стабильности в стране и налаживание диалога между различными политическими силами. Таким образом о возможных ограничительных мерах со стороны ЕС высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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По ее словам, санкционный инструментарий, который угрожает применить Евросоюз, является нелегитимным с точки зрения международного права и представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела.

«Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют», — подчеркнула Захарова.

17 сентября стало известно, что Европарламент поддержал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии». Окончательное решение примет Совет ЕС. После этого Минск пригрозил ответить на подобные санкции.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.