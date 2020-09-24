В Британии раскритиковали тайную инаугурацию Лукашенко

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал тайную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, состоявшуюся в Минске в среду, 23 сентября. Такую позицию он выразил в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Рааба, инаугурация Лукашенко «еще больше подрывает его репутацию». «Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал глава британского МИД.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Репрессиями нас не запугать» Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?

Словакия первой из стран Евросоюза отказалась считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. После этого США , Украина и Канада высказали аналогичное мнение.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.