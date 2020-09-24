Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом

Еще одна страна отказалась считать президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным главой республики. Об этом заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

«Канада выражает сожаление по поводу необъявленной инаугурации Лукашенко после фальсифицированных выборов. У него отсутствует легитимность демократического избранного лидера. Канада призывает к свободным и честным выборам. Мы координируем с международными партнерами надлежащий ответ», — написал министр.

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Он также добавил, что провел телефонный разговор с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. По его словам, они обсудили последние события в республике.

Словакия первой из стран Евросоюза отказалась считать Лукашенко легитимным президентом республики. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. После этого США и Украина высказали аналогичное мнение.

23 сентября в Минске начались акции протеста в связи с инаугурацией президента Александра Лукашенко. Протестующих начали разгонять водометами и светошумовыми гранатами. Белорусская милиция опровергла такие методы при разгоне демонстрантов.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.