Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Госдуме потребовали проверить цену на лекарство от коронавируса
Неизвестный набрал долгов и повесил их на москвича с почти идентичным паспортом 
Смертник прорыл подземный ход из камеры и сбежал по канализационной трубе
Стюардесса в мини-платье села на шпагат поперек салона и поделилась результатом
Раскрыты первые фотографии PlayStation 5
Квят пожелал взять уроки борьбы у Нурмагомедова
Gucci начал продавать «грязные» джинсы за десятки тысяч рублей
Ведущая «Голоса» проснулась и обнаружила у себя дома змею
Российский вице-губернатор уволился после смертельной аварии по вине сына
Новости партнеров

В ЕС порассуждали о помощи Белоруссии после ухода Лукашенко

Перейти в «Мою Ленту»
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Francisco Seco / AP

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии республике понадобится экономическая помощь. Он кратко порассуждал об этом после заседания Совета глав МИД стран Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Боррель ответил на вопрос журналиста о том, планируются ли какие-либо пакеты поддержки для бывшей советской республики после смены в ней власти. По его словам, на прошедшем саммите этот вопрос не обсуждался. «Но нет никаких сомнений, что Белоруссии понадобится серьезная экономическая поддержка, чтобы выйти из этого кризиса», — добавил он.

Ранее 21 сентября сообщалось, что в Евросоюзе не смогли прийти к единогласному одобрению санкций против руководства Белоруссии. Переговоры сорвались из-за властей Кипра: они настаивают на том, чтобы одновременно были введены ограничения против правительства Турции. Анкара вошла в конфронтацию с ближайшими к ней европейскими странами из-за планов по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.

17 сентября Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко и других лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов главы республики и репрессии в стране. Глава белорусского МИД пригрозил ответными мерами: они могут коснуться работы в республике западных СМИ.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Евросоюзе провалили переговоры о санкциях по Белоруссии
В России высказались о возможных санкциях ЕС против Белоруссии
Белоруссия пригрозила ответом на санкции Евросоюза
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 сентября

Заложники Японского моря

У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
19:13Сегодня

Страны ООН сознались в запоздалой реакции на коронавирус

19:00Сегодня

США накажут Мадуро за сотрудничество с Ираном

18:29Сегодня

Уничтожение Су-22 из Patriot попало на видео

Мир00:0311 сентября
Ёсихидэ Суга

Кандидат от народа

С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
17:38Сегодня

Представителю Крыма не дали договорить на форуме ООН

17:35Сегодня

Трамп принял решение назло демократам и обрадовался новому импичменту

16:56Сегодня

Трамп передумал насчет TikTok из-за сохранения китайцами контроля над ним

Мир00:01 8 сентября

«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»

Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
16:13Сегодня

В Евросоюзе провалили переговоры о санкциях по Белоруссии

16:02Сегодня

Невозможность освободить пленных россиян в Ливии объяснили

16:07Сегодня

Германия отказалась раскрывать данные о соратнице Навального и бутылке

Россия
Прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»
Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле
Российский депутат объяснила просьбу сброситься ей на подарок
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»
Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
Ямал подготовится к международным Арктическим играм
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
Все материалы
Мир
Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в США
Русский чай под зонтиком
 
Мужчина с ножом напал на прохожих около детского сада
В Германии заявили об угрозах США из-за «Северного потока-2»
В США потерпел крушение легкомоторный самолет
Заложники Японского моря
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Резкое повышение цен на сигареты в России объяснили
Путин поднял зарплату судьям
Крупнейший российский интернет-магазин пришел на Украину
«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»
Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
«Газпром нефть» успешно испытала тяжелый беспилотный вертолет в Арктике
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы
Силовые структуры
Пойманный ФСБ замглавы наркоотдела МВД подбрасывал коноплю со своей плантации
«Какой дурак держит в тюрьме арсенал?!»
30 лет назад уголовники устроили бунт в СИЗО. Они захватили склад оружия и дали бой спецназу «Альфа»
Прокуратура отказалась обжаловать восьмилетний срок Ефремова
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Быкова заподозрили в заказе убийства вице-президента федерации бокса Красноярска
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Россиянка рассказала о своем общении в сети с убившим девочек в Рыбинске
Все материалы
Наука и техника
Определен новый ранний признак неизлечимой и смертельной болезни
Российские БТР и БМП защитили «кроватями»
F-16 лазером «уничтожил» ракету
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
Названы первые игры для PlayStation 5
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»
«Краснодар» забил семь голов и разгромил «Химки»
Евгения Медведева «Добро пожаловать назад»
Медведева была счастлива в Канаде. Почему она бросила все и вернулась к Тутберидзе?
Футболист умер от огнестрельного ранения в голову
В красной зоне
МЮ и «Сити» вступают в борьбу за титул, а «Ливерпуль» экзаменует «Челси» — главные интриги тура АПЛ
Новый Хабиб заключил пари с соперником
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Все материалы
Культура
За рулем сбившего трех человек Infiniti оказался певец Эллей
Дорого, сердито
Водка из горла, расстрел протеста и умирающая власть: фильм Кончаловского про резню в Новочеркасске
В Москве состоялась премьера мюзикла «День влюбленных»
Кадр из фильма «Темно-синий, почти черный»«Наш самый сексуальный орган — это мозг»
Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод
«Политики генерируют чистый абсурд»
Режиссер «Смерти Сталина» возвращается с новым фильмом. Что он думает о власти и цензуре?
Названы худшие финалы сериалов в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак пришлось рискнуть ради интервью с Поклонской
Дедушкин сосед
Умер легендарный ведущий «Русского лото». Его усы и «гуси-лебеди» запомнила вся Россия
Цукерберг назвал свой любимый смартфон
«Это разбойное нападение»
США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться. Почему им это удалось?
Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала мировой звездой. Как у нее это получилось?
Из «Вечернего Урганта» убрали кинокритика Долина против воли создателей шоу
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья
Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Все материалы
Из жизни
Названы самые полезные дешевые продукты
Мужчина жил в квартире со 110 кошками
Обладательница самой большой груди в Великобритании пожаловалась на проблемы
Раскрыта опасность винограда
Тони Мусулин«Все о таком мечтают, а он сделал»
Простой охранник украл миллионы евро и стал народным героем. Часть денег не нашли до сих пор
Все материалы
Двое москвичей сняли с машин каршеринга деталей на 8 миллионов рублей
Самые маленькие автомобили в мире
Коробчонки на колесах, на фоне которых отечественная «Ока» покажется полноразмерной машиной
УАЗ показал концепт внедорожника, который так и не пошел в серию
Самые зрелищные кадры московского дрифт-уикенда
Посмотрите, как едут боком те, кто действительно это умеет
Российский Skoda Superb обзавёлся мощными моторами и полным приводом
Genesis GV80: самый дорогой кроссовер Кореи
Видео — первый премиальный кроссовер из Кореи с 3D-приборами и дистанционной парковкой с ключа
Сокращение штата обошлось «АвтоВАЗу» в полмиллиарда рублей
Все материалы
Дом
Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости
В Москве разрушили памятник мировой культуры
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
В еще одном районе Крыма ограничат водоснабжение
Россиянину пригрозили десятилетним сроком из-за гостей с плохими привычками
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Все материалы