В ЕС порассуждали о помощи Белоруссии после ухода Лукашенко

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии республике понадобится экономическая помощь. Он кратко порассуждал об этом после заседания Совета глав МИД стран Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Боррель ответил на вопрос журналиста о том, планируются ли какие-либо пакеты поддержки для бывшей советской республики после смены в ней власти. По его словам, на прошедшем саммите этот вопрос не обсуждался. «Но нет никаких сомнений, что Белоруссии понадобится серьезная экономическая поддержка, чтобы выйти из этого кризиса», — добавил он.

Ранее 21 сентября сообщалось, что в Евросоюзе не смогли прийти к единогласному одобрению санкций против руководства Белоруссии. Переговоры сорвались из-за властей Кипра: они настаивают на том, чтобы одновременно были введены ограничения против правительства Турции. Анкара вошла в конфронтацию с ближайшими к ней европейскими странами из-за планов по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.

17 сентября Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко и других лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов главы республики и репрессии в стране. Глава белорусского МИД пригрозил ответными мерами: они могут коснуться работы в республике западных СМИ.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.