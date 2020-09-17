Европа объявила оппозицию представителем народа Белоруссии

Европейский парламент (ЕП) объявил Координационный совет белорусской оппозиции временным представителем народа республики. Об этом говорится в соответствующей резолюции, принятой по итогам пленарной сессии Европарламента и опубликованной на сайте организации.

Так, члены ЕП поприветствовали «Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон». Также, согласно документу, Европарламент поддерживает мирную передачу власти при полном уважении прав белорусского народа и призывают Еврокомиссию и Совет Евросоюза помочь демократической оппозиции в Белоруссии, в том числе бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской.

Материалы по теме Трактор заглох Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем? «Репрессиями нас не запугать» Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?

В Европе отказались признать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и призвали Совет ЕС «безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; <...> изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Ранее в сентябре сообщалось, что белорусская оппозиция захотела получить от Евросоюза в случае смены власти четыре миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. В Координационном совете отметили, что Минск нуждается в реструктуризации долгов, долгосрочных кредитных ресурсах и помощи Европы в проведении экономических реформ.

По данным ЦИК, на президентских выборах 9 августа Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, Тихановская — свыше 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые идут уже шестую неделю.