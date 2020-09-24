Зеленский отменил визит в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Белоруссию. Об этом сообщило белорусское посольство на Украине на своей странице в Facebook.

В диппредставительстве заявили, что визит на форум развития регионов отменен по инициативе украинской стороны. Киев предложил перенести его на 2021 год.

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«Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — говорится в заявлении. Белорусская сторона подчеркнула, что подобное решение украинского руководства перечеркнуло подготовительную работу, от чего пострадают экономики двух стран, связи между регионами и простыми людьми.

16 сентября Украина заявила о своем нейтралитете относительно политического кризиса в Белоруссии. Ранее Зеленский дал совет президенту Белоруссии Александру Лукашенко, порекомендовав ему провести повторные выборы президента. «Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — отметил украинский лидер. В Белоруссии открестились от «заезженных» советов, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.