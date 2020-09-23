Зеленский спрогнозировал сотни тысяч беженцев в Европе из Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сотни тысяч беженцев из Белоруссии в Европе в случае негативного сценария развития событий в этой стране. Об этом он заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, говорится на сайте пресс-службы офиса президента.

По его словам, кризис в Белоруссии оказывает влияние не только на соседние с ней страны, но и на всю Европу. «Мы видим, что возник крупнейший политический кризис за все годы независимости Белоруссии. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия», — считает он.

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По мнению Зеленского, честные выборы президента — лучший выход из кризиса. «Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе», — сказал украинский лидер.

16 сентября Украина заявила о своем нейтралитете относительно политического кризиса в Белоруссии. Ранее Зеленский дал совет президенту Белоруссии Александру Лукашенко, порекомендовав ему провести повторные выборы президента. «Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — отметил украинский лидер. В Белоруссии открестились от «заезженных» советов, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.