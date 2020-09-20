Бывший премьер Украины предостерег Белоруссию от «европейских реформ»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о будущем Белоруссии в случае перехода на «европейскую модель». Его слова в воскресенье, 20 сентября, приводит «Комсомольская правда».

По словам Азарова, для Украины, которая встала на этот путь с 2005 года, реформы привели к закрытию 4,5 тысячи предприятий, росту цен на продукты и коммунальные услуги, падению реального уровня зарплат.

Такого же результата, по мнению бывшего премьер-министра, Евросоюз и США хотят добиться в Белоруссии, устраивая революцию. «Евросоюзу нужна враждебная России страна. Как только придут их марионетки к власти к Белоруссии, начнется яркий антироссийский курс», — уверен Азаров.

Выход из ситуации он видит один — сближение с Россией, в том числе на уровне общей армии и валюты. «Советский Союз в свое время был общим рынком 15 стран. Это не мешало развиваться национальным окраинам», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, при этом отклонив все предложенные Россией поправки. Документ в том числе призывает президента Белоруссии Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией и создать условия для проведения независимых расследований всех утверждений о нарушениях прав человека. Россия предложила 17 поправок. Несмотря на то, что ряд стран поддержали их, ни одна не была принята.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах.