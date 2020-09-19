МИД Белоруссии задумался о смысле выборов

Встреча бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с главами МИД стран ЕС является «полным неуважением» к гражданам республики, «наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела», а также ставит вопрос о смысле выборов. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

«Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?» — задумался он, подчеркнув, что такие шаги говорят о курсе по подрыву суверенитета страны. По его словам, ситуация могла бы быть «смешной и курьезной», если бы не была такой печальной.

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По данным ЦИК Белоруссии, на выборах, прошедших 9 августа, победу с результатом в более 80 процентов одержал Александр Лукашенко. Однако сторонники Тихановской считают голосование полностью сфальсифицированным. По их данным, жена одного из трех не допущенных до выборов кандидатов победила с явным перевесом в первом туре.

Вскоре после начала массовых акций протеста Тихановской пришлось покинуть Белоруссию. В конце августа она выступила в Европарламенте, а 4 сентября приняла участие в неформальной встрече в Совете Безопасности ООН.

В четверг, 17 сентября, Европарламент объявил Координационный совет белорусской оппозиции временным представителем народа республики. Признавать президентом Александра Лукашенко после истечения его текущего срока правления Европа отказалась.

Накануне, 18 сентября, Тихановская выступила перед Советом по правам человека ООН. Постпред Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прервать ее выступление, его поддержали Россия, Китай и Венесуэла.