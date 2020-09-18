Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в ООН

Постпред Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прекратить выступление бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

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Он заявил, что речь Тихановской не предусмотрена процедурой мероприятия и не имеет отношения к его сути.

«Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым», — сказал Амразевич. Его позицию поддержали Россия, Китай и Венесуэла.

Ранее Европейский парламент объявил Координационный совет белорусской оппозиции временным представителем народа республики. Европарламент поддержал мирную передачу власти при полном уважении прав белорусского народа и призвал Еврокомиссию и Совет Евросоюза помочь демократической оппозиции в Белоруссии, в том числе Тихановской.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокий разгон демонстрантов. Власти считают, что в ситуации есть элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.