Европарламент предложил ввести санкции против поддерживающих Лукашенко россиян

Европарламент предложил ввести санкции против россиян, непосредственно поддерживающих президента Белоруссии Александра Лукашенко. Проект соответствующей резолюции готовится к рассмотрению европейскими парламентариями, передает ТАСС.

Согласно документу, европейские страны намерены наложить санкции на всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях, а также россиян, причастных к поддержке действующих властей Белоруссии.

В проекте резолюции Координационный совет во главе с оппозиционером Светланой Тихановской признается временным правительством страны. В то же время в документе Лукашенко признается нелегитимным президентом Белоруссии и ставится под сомнение его право заключать соглашения с кем-либо, в том числе и Россией. Также указывается, что российские власти «могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии».

Ранее Тихановская поддержала введение Евросоюзом санкций против действующего режима в Белоруссии. Тем не менее она подчеркнула, что это прерогатива каждой страны — вводить их или нет.