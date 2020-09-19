Предложения России по ситуации в Белоруссии отклонили в ООН

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, при этом отклонив все предложенные Россией поправки. Об этом пишет РИА Новости.

Документ в том числе призывает президента Белоруссии Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Так, власти страны должны создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека, говорится в документе.

Проект резолюции был представлен Германией от имени стран Европейского союза. Его поддержали 23 страны — члена СПЧ, против проголосовали две, а воздержались 22.

Россия предложила 17 поправок. Несмотря на то, что ряд стран поддержали их, ни одна не была принята.

Ранее постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич заявил об отсутствии в стране политзаключенных. Он также сказал, что белорусские власти опровергают «неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных».

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах. СМИ публиковали анонимные свидетельства врачей, что в больницах лежат девушки, поступившие из изоляторов с разрывами шейки матки, и мужчины, попавшие в проктологические отделения.