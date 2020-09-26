В Минске силовики догнали участников «забега свободных»

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали участников несанкционированного «забега свободных». Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

Забег был благотворительным, средства предполагалось передать «в фонды, помогающие протестующим». В нем приняли участие 35 человек.

С самого начала мероприятия за небольшой колонной бегущих следовал микроавтобус с сотрудниками силовых структур. Нескольких участников догнали и задержали в рамках административного процесса — за участие в несанкционированном мероприятии.

В воскресенье, 27 сентября, оппозиция планирует провести в разных городах Белоруссии акцию народной инаугурации бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Политик поддержала инициативу и поблагодарила белорусов за оказанное доверие. «Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Белоруссию. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И как следствие — официальной, законной инаугурации», — сказала Тихановская.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.