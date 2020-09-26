Хакеры показали видео протестов в эфире белорусских госканалов

Хакеры взломали эфиры Белтелерадиокомпании и показали видеоролики с массовых акций протестов.

Вечером в субботу, 26 сентября, в эфире государственных телеканалов, в частности, «Беларусь 1» и «Беларусь 24» демонстрировались кадры столкновений силовиков и участников массовых акций.

В настоящее время прямой эфир на сайте Белтелерадиокомпании недоступен, сайт не работает.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.