Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил ряд соседних государств в попытке ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макея, «после неудачной попытки навязать цветную революцию» Минск испытывает «внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя» Белоруссии.

«Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», — заявил глава МИД Белоруссии.

Владимир Макей предостерег, что вмешательство западных стран в дела Белоруссии и введение санкций будут иметь лишь обратный эффект и будут «вредны абсолютно для всех».

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.