Трампа обвинили в нежелании поддержать белорусскую оппозицию

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в нежелании поддержать белорусскую оппозицию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, президент Александр Лукашенко ответил «бесчеловечным насилием» на «продемократическое движение» в стране с требованием провести новые выборы. Он отметил, что Трамп никак не отреагировал на «фиктивную» церемонию инаугурации Лукашенко и отказался предоставить помощь белорусской оппозиции.

Демократ заявил, что в случае победы на выборах будет защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их поддерживает. Он также призвал власти Белоруссии провести новые честные выборы и выпустить на свободу политзаключенных.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом и обратилась к нему по поводу возможных вариантов выхода из кризиса. Тихановская подняла вопрос потенциальной помощи США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых президентских выборов. Она поблагодарила Кента за твердую и последовательную позицию США в отношении режима Лукашенко и напомнила про важность поддержки гражданского общества.