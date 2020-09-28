Макрон встретится с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что встреча состоится утром 29 сентября в Литве. Это произойдет после того, как Тихановская попросила Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина. Лидер белорусской оппозиции также назвала Макрона «одним из сильнейших лидеров в Европе и мире».

Ранее Макрон выразил восхищение участниками акций протестов в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно покинуть свой пост. В ответ Лукашенко посоветовал французскому лидеру «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своей страны.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже 50 дней.

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