Германия пообещала в ООН наказание России за инцидент с Навальным

Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал на сессии Генассамблеи ООН, что инцидент с Алексеем Навальным не останется без последствий. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что это не первый раз, когда западные страны сталкиваются с нарушением правила о неиспользовании химического оружия. «Нарушение этого правила — как мы и наши партнеры смогли засвидетельствовать при отравлении Алексея Навального — проблема для всего международного сообщества. (...) Такой случай не может остаться без последствий», — сказал Маас. Отмечается, что Евросоюз оставляет за собой право на санкции.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Мир», напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



