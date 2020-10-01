Навальный рассказал о планах по возвращению в Россию фразой «я не боюсь»

Алексей Навальный рассказал о планах вернуться в Россию. В беседе с немецким журналом Der Spiegel он заявил, что не боится этого, передает РБК.

«Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал блогер.

Как рассказали журналисты Spiegel, Навальный шутит и много смеется. Передвигается блогер в сопровождении охраны.

В отношении него также усилили меры предосторожности: воду, предназначенную для политика во время интервью, выбрали случайным образом из холодильника в редакции издания. «Однако, когда он хочет налить себе воды из бутылки, это удается ему с трудом, так сильно дрожат его руки», — описывают они.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.