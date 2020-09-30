Российский посол прокомментировал действия США в отношении «Северного потока-2»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал действия Вашингтона в отношении строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению дипломата, таким образом США хотят заставить Россию заплатить за независимую внешнюю политику, заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Слова посла цитирует РИА Новости.

«Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов. (...) Смысл — это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику», — сказал Антонов. Он также добавил, что Вашингтон пытается спекулировать на ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер призвал не связывать строительство трубопровода и госпитализацию Навального. Он подчеркнул, что если проект свернут, то Германия потеряет 10 миллиардов евро вложенных инвестиций.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, его самолет сел в Омске. Там оппозиционер впал в кому. Через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что обнаружили отравляющее вещество из группы «Новичок» в анализах пациента и на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.