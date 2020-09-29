Оценена вероятность новых санкций против «Северного потока-2»

Аналитики Fitch оценили вероятность введения новых санкций против России осенью 2020 года. По мнению старшего директора по суверенным рейтингам агентства и ведущего аналитика по российскому рейтингу Эриха Ариспе, ограничения могут коснуться только проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в ходе брифинга Fitch, отвечая на вопрос РБК.

Введение ограничений против газопровода отражает консенсус между законодательной и исполнительной ветвями власти в США, считает Ариспе. По другим санкционным предложениям такого согласия нет, пояснил он. На дальнейшую политику ограничений в отношении Москвы повлияют результаты президентских выборов в США.

Вашингтон ввел санкции в отношении «Северного потока-2» в конце 2019 года, после чего с Россией отказалась сотрудничать европейская компания Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Летом 2020 года США пригрозили расширить ограничения и распространить их на компании, которые будут страховать суда, работающие над завершением проекта, а также фирмы, которые участвуют в дооборудовании кораблей.

Вашингтон внес дополнительные ограничения в проект оборонного бюджета на 2021 год. Пока он окончательно не согласован и отложен до ноябрьских выборов.