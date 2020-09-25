Власти Германии рассказали о своем отношении к «Северному потоку-2»

В правительстве Германии рассказали об отношении властей страны к газопроводу «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя германского кабинета министров Мартину Фиц.

По ее словам, позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и членов правительства не изменилась. Фиц подчеркнула, что разногласий между сторонами по поводу проекта нет.

Ранее главы Минфина и Минэкономики Германии Олаф Шольц и Питер Альтмайер высказались против прекращения строительства газопровода из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Альтмайер, в частности, напомнил, что проект рассчитан на десятилетия, в его реализации участвуют европейские компании, а газ в итоге будет поступать не только в Германию, но и в другие страны. Таким образом, проблематично ставить под вопрос его реализацию.

Власти Германии в сентябре вступились за газопровод перед США, которые грозят расширить санкции в отношении «Северного потока-2», и предложили тем отказаться от ограничений. В обмен Берлин профинансирует строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ). Вашингтон в ответ напомнил, что не рассматривает проект только как конкурента на энергетическом рынке, а считает его рычагом политического давления для России.