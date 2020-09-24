Министр экономики Германии вступился за «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток-2» рассчитан на десятилетия, в связи с чем проблематично ставить под вопрос реализацию таких проектов. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.

Он напомнил, что в строительстве газопровода задействованы компании из разных европейских стран. Кром того, газ, который буде поступать по «Северному потоку-2», предназначен не только для Германии, но и других государств Евросоюза.

Глава ведомства отметил непоследовательность позиции критиков проекта. «Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий. Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию [в сделках]», — пояснил он.

Строительство газопровода из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года Соединенные Штаты захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Позднее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода. По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине. Давление на Германию увеличилось после интоксикации Алексея Навального в августе 2020 года.