Евродепутат объяснила решение поддержать «Северный поток-2»

Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок объяснила свое решение проголосовать против резолюции Европарламента, призывающей правительства ЕС отменить проект «Северный поток 2», принять «стратегию демократизации» России и потребовать от Москвы отмены поправок к Конституции. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

Жданок подчеркнула, что в принципе выступает против механизма санкций как таковых, отметив что он не работает в межгосударственных отношениях, «приводя зачастую к обратным результатам». «Принятая резолюция из числа чисто декларативных. Их придумывает и организовывает комитет по иностранным делам. Но при этом не надо считать, что Европарламент — вообще пустое место, что там ничего не решается. Решается, и достаточно много, но по другим направлениям. В частности, по бюджету, по визовой политике, по внутренним делам, по вопросам занятости», — написала она.

Евродепутат назвала резолюцию по России, как и по Белоруссии, «сотрясением воздуха», добавив, что «волна от такого сотрясения может иметь последствия». «Уникальность итоговой версии рассматриваемой нами резолюции — предложение наказывать людей не за факты преступлений, а лишь за то, что они являются фигурантами расследований [Алексея] Навального и Ко. И главная закавыка здесь в том, что наказывают граждан третьей страны за действия, совершенные в этой же стране, а вовсе не на территории тех государств, что такое наказание применяют», — сказала Жданок.

Она отметила, что была удивлена голосованию немецких депутатов: «Практически все "за"». Жданок также заявила, что «весь сыр-бор» начался с заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель, предположив, что «у американцев на нее есть очень сильный компромат». Евродепутат сказала, что резолюция также шокировала ее «беспрецедентным вмешательством во внутренние дела России». «Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования по резолюции не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается», — написала она.

Также Жданок высказалась о «двойных стандартах», вспомнив сентябрьскую сессию Европарламента, когда в повестке дня был вопрос о нарушениях европейских принципов демократии и верховенства права в Польше: «С оппозицией там никто не считается, зажимают прессу, суды очищены от нелояльных к властям. Но те же поляки в Европарламенте готовят резолюции против России».

Она подытожила, прокомментировав ситуацию в Белоруссии: «Главное сейчас — избежать повторения украинского варианта в Белоруссии. А [Александру] Лукашенко придется открыть форточки и освежить воздух в стране, допустить серьезную политическую конкуренцию. Другого не дано».

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