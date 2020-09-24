Зеленский предупредил Лукашенко о мощном ответе народа

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует найти диалог со своим народом, в противном случае «этой власти не будет». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат и ответ от народа», — предупредил он во время совместного брифинга с президентом Словакии Зузанной Чапутовой.

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Ранее 24 сентября Лукашенко ответил на упреки от ряда иностранных политиков в проведении тайной инаугурации. Он считает, что согласно законодательству власти не должны были «вообще кого-то предупреждать» о церемонии, в том числе иностранные государства.

23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла в условиях секретности, сотрудников СМИ и представителей общественности о ней не уведомили. Лукашенко вместе с тем назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы. На этом фоне в разных городах Белоруссии прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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