Лукашенко ответил на упреки в проведении тайной инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки от ряда иностранных политиков в проведении тайной инаугурации. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Лукашенко отметил неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Белоруссии. «Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», — посетовал он.

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Лукашенко добавил, что, согласно белорусскому законодательству, власти не должны были «вообще кого-то предупреждать» об инаугурации, в том числе иностранные государства. «Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — резюмировал он.

23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили. Лукашенко назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы. На этом фоне в разных городах Белоруссии прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.