На Украине призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

Межфракционное объединение в Верховной Раде Украины «За демократическую Беларусь» призвало власти страны после инаугурации президента Александра Лукашенко отозвать посла для консультаций и отказаться от Минска как площадки для проведения переговоров по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении объединения отмечается, что депутаты считают инаугурацию Лукашенко фарсом, и она не может легитимизировать фальсификацию выборов в Белоруссии.

«Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно "инаугурации" Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Белоруссии, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, разработать пакет санкций в отношении него, ключевых лиц его режима и тех, кто совершал насилие против мирных протестующих», — говорится в заявлении.

Депутаты призвали украинские СМИ называть Лукашенко диктатором, поскольку антидемократический характер его действий свидетельствует именно о попытках установить в стране диктаторский режим.

23 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что его страна никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, а также всегда поддерживала белорусский народ. «Учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал он.

Тайная инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату. Церемония проходила на фоне массовых акций протеста граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.