В Белоруссии примут дополнительные меры против протестующих

Генеральная прокуратура Белоруссии инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране на фоне массовых акций протестов. Об этом заявил глава ведомства Андрей Швед перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает БЕЛТА.

«Основная цель [совещания] — совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране», — сказал Швед.

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Правоохранители в ближайшее время инициируют усиление ответственности родителей, которые вовлекают детей в акции протеста. Швед уточнил, что участники несанкционированных массовых мероприятий будут наказываться большими административными штрафами.

23 сентября сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили. На нее были приглашены несколько сотен человек. На этом фоне в разных городах Белоруссии прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.