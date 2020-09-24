В России назвали способ достроить «Северный поток-2»

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова назвала способ, гарантирующий завершение строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению депутата, Москве следовало бы предложить Берлину «значительную скидку» на поставки природного газа хотя бы на один год. Строкова отметила, что сейчас Германия разделилась на два блока по вопросу о газопроводе: в одном выступают за его строительство, в другом — за отмену. «В любом случае эта скидка в перспективе будет гораздо выгоднее, чем недостроенная "труба"», — считает парламентарий.

Строкова заметила, что в случае принятия решения о временной заморозке строительства «Северного потока-2», Германия понесет убытки и утратит свое экономическое и политическое влияние в Европе. При этом она выразила уверенность в том, что строительство все же будет завершено, поскольку «у Германии попросту не существует альтернативы в принятии решения».

Ранее участники страхового рынка нашли способ обеспечить достройку российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Для этого придется задействовать страховую компанию, уже находящуюся под западными санкциями. При этом главные сложности могут возникнуть на этапе перестрахования — переноса части рисков и ответственности одним страховщиком на другого.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Позднее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода. По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине.