Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом
Редкое природное явление у берегов Абхазии попало на камеру
В российском городе исчезли младенцы иностранцев от суррогатных матерей
Добровольцев задумали заразить коронавирусом ради вакцины
Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов
«Слишком красивый» парень за сутки стал интернет-сенсацией
Россияне рассказали о своем отношении к блогерам
Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе
Наташа Королева высказалась об изменах мужа
Новости партнеров

В России назвали способ достроить «Северный поток-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова назвала способ, гарантирующий завершение строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению депутата, Москве следовало бы предложить Берлину «значительную скидку» на поставки природного газа хотя бы на один год. Строкова отметила, что сейчас Германия разделилась на два блока по вопросу о газопроводе: в одном выступают за его строительство, в другом — за отмену. «В любом случае эта скидка в перспективе будет гораздо выгоднее, чем недостроенная "труба"», — считает парламентарий.

Строкова заметила, что в случае принятия решения о временной заморозке строительства «Северного потока-2», Германия понесет убытки и утратит свое экономическое и политическое влияние в Европе. При этом она выразила уверенность в том, что строительство все же будет завершено, поскольку «у Германии попросту не существует альтернативы в принятии решения».

Ранее участники страхового рынка нашли способ обеспечить достройку российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Для этого придется задействовать страховую компанию, уже находящуюся под западными санкциями. При этом главные сложности могут возникнуть на этапе перестрахования — переноса части рисков и ответственности одним страховщиком на другого.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Позднее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода. По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Строящим «Северный поток-2» судам отказали в страховке
Раскрыты причины недовольства Польши «Северным потоком-2»
В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»
В Германии заявили об угрозах США из-за «Северного потока-2»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0223 сентября

«Мы не про жадность»

Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
22:4923 сентября

Акции Tesla обвалились после обещания Маска

22:0523 сентября

Китайцы испугались играть на бирже из-за США

20:5223 сентября

Экономическое возрождение Европы застопорилось

Экономика00:0122 сентября
UNITED STATES - CIRCA 1983: Apple computer Chrmn. Steve Jobs w. new LISA computer during press preview. (Photo by Ted Thai/The LIFE Picture Collection via Getty Images)

«Мы хотели обогатить людей»

Стив Джобс заставил весь мир покупать iPhone. Но сейчас у Apple есть кое-что помощнее
20:4123 сентября

Российским компаниям перестали нести деньги

20:2123 сентября

Американский миллиардер выступил против налога на богачей

20:1823 сентября

Турции оказалось выгодно отказаться от российского газа

Экономика10:1122 сентября

Мобильные продукты

О развитии услуг по доставке продуктов
19:4823 сентября

Российской пшенице предрекли глобальное доминирование

19:4223 сентября

В России оценили спад экономики

19:2023 сентября

Цены на российское лекарство от коронавируса проверят

Россия
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Владимир ПутинВ России решили изменить налоговую систему
Путин потребовал наполнять бюджет по справедливости. Кто будет платить больше?
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи
Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве
Как изменится работа премьер-министра и кабмина и зачем это президенту?
Москвичка поговорила с лжебанкиром и потеряла 14 миллионов рублей
Путин предложил ООН бесплатную вакцину от коронавируса
Необходимость отмены санкций и новый ракетный договор: главное из обращения президента
Все материалы
Мир
Российский фрегат столкнулся с гражданским судном
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Британское Минобороны назвало Украину «задним двором России»
Русский чай под зонтиком
 
Российский рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии пересмотрели
Врезавшийся в ледник самолет оттаял через 76 лет
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Повышение налога на новые проекты по добыче ископаемых оценили
Представлена электрическая «ГАЗель»
Экосистема решает
Что поможет Apple, Google и Amazon оставаться мировыми лидерами
Названы главные пострадавшие от повышения налогов
«Мы не про жадность»
Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2020 года
UNITED STATES - CIRCA 1983: Apple computer Chrmn. Steve Jobs w. new LISA computer during press preview. (Photo by Ted Thai/The LIFE Picture Collection via Getty Images)«Мы хотели обогатить людей»
Стив Джобс заставил весь мир покупать iPhone. Но сейчас у Apple есть кое-что помощнее
Все материалы
Силовые структуры
Рассказавшего Путину о наркобизнесе полицейского осудили за разглашение гостайны
Россиянин прикинулся сотрудником ФСБ и заработал миллионы рублей
Человек особого назначения
Легенда советской разведки ликвидировал главного врага Сталина и не раз изменил ход мировой истории
ФСБ нашла в «Церкви последнего завета» Виссариона оружие и алкоголь
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Выступавший в РПЛ украинский футболист назвал Россию врагом
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Дзюба спародировал переписку Рудковской и Загитовой
Ставки на спорт — с чего начать новичкам
Как делать ставки на спорт: выбор надежного букмекера, главные правила для начинающих
Директор «Самбо-70» пристыдил Плющенко
Лэмпард и «Челси» могут заткнуть рот Клоппу. Сил-то хватит?
В АПЛ сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Где смотреть матч онлайн, прогнозы и ставки на 20 сентября
Сестры-серфингистки бросили спорт и занялись продажей откровенных фото
Все материалы
Культура
За рулем сбившего трех человек Infiniti оказался певец Эллей
Дорого, сердито
Водка из горла, расстрел протеста и умирающая власть: фильм Кончаловского про резню в Новочеркасске
В Москве состоялась премьера мюзикла «День влюбленных»
Кадр из фильма «Темно-синий, почти черный»«Наш самый сексуальный орган — это мозг»
Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод
«Политики генерируют чистый абсурд»
Режиссер «Смерти Сталина» возвращается с новым фильмом. Что он думает о власти и цензуре?
Названы худшие финалы сериалов в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская телеведущая раскрыла секрет успешных отношений
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Ведущий Первого канала увидел детское шоу с голыми взрослыми и покинул студию
Дедушкин сосед
Умер легендарный ведущий «Русского лото». Его усы и «гуси-лебеди» запомнила вся Россия
Модератор YouTube лишилась сна после видео с жестокими убийствами и подала в суд
«Это разбойное нападение»
США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться. Почему им это удалось?
Популярный украинский блогер назвал предательством продажу футболок с Путиным
Все материалы
Ценности
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвал фрукт для борьбы с облысением
Женатого тюремного надзирателя уличили в сексе с заключенной на рабочем месте
Наркодилера вычислили по фотографии ладони с товаром
Девушка превратила себя в живую Барби с десятым размером груди и разбогатела
«В смысле ты не пьешь водку?»
История россиянки, которая перебралась в Венецию и распробовала сладкую жизнь
Все материалы
Renault Arkana превратят в гибрид для Европы
Малоизвестные советские внедорожники
Экспериментальные и мелкосерийные «проходимцы», которые так просто не встретить
В заброшенной школе обнаружили редчайшие автомобили
Как собирают самые популярные иномарки в России
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отмечает 10-летие
Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России
Самые маленькие автомобили в мире
Коробчонки на колесах, на фоне которых отечественная «Ока» покажется полноразмерной машиной
У Tesla Model S появится 1100-сильная версия
Все материалы
Дом
В России резко подорожали дачи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
В США выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом
У бывшего министра обороны России нашли заброшенную дачу
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
Найдена самая маленькая квартира России
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Три «Точки роста» появятся в Ненецком автономном округе
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Главный источник питьевой воды Нижнего Тагила очистят за 450 миллионов рублей
С чистого листа
Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?
Детская художественная школа открылась в Чечне после модернизации
«Для меня это была пытка»
Тысячи россиян с рождения живут изгоями. Почему общество не принимает их и как это исправить?
Российским IT-разработчикам выдадут гранты на семь миллиардов рублей
Все материалы