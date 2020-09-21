США создадут коалицию против «Северного потока-2»

США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью газете Bild.

По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине. «Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому», — сказал Помпео, выразив надежду, что правительство Германии придет к такому же мнению.

Помпео также отметил, что США могут подготовить ответ на ситуацию с россиянином Алексеем Навальным.

Ранее депутат ландтага Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен рассказала об угрозах США из-за «Северного потока-2». По ее словам, это произошло еще до ситуации с Алексеем Навальным. Так, трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.