В Совфеде рассказали о рисках для Европы в случае отказа от «Северного потока-2»

Сенатор Сергей Цеков рассказал о рисках для Европы в случае отказа от строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам ответил на заявления депутата бундестага Вальдемара Гердта о серьезных последствиях данного решения. По мнению Цекова, в случае приостановки работ над проектом у Германии и других европейских стран могут возникнуть «большие вопросы» по обеспечению гарантированными энергоресурсами.

Российский политик подчеркнул, что нельзя по своему желанию или на поводу у США отказаться от «Северного потока-2», так как за этим последуют серьезные штрафные санкции. Он добавил, что отказ Германии от строительства газопровода повлечет за собой и репутационные потери.

Раннее Вальдемар Гердт оценил последствия отказа от строительства газопровода «Северный поток-2». Депутат бундестага отметил, что остановка строительства может привести к штрафным санкциям в размере более десяти миллиардов евро. Кроме того, по его словам, отказ от «Северного потока-2» ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.