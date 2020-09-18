Главы бывших регионов ГДР поддержали «Северный поток-2»

Главы восточногерманских земель поддержали продолжение строительства российского газопровода «Северный поток-2». Издание Spiegel сообщает, что в местных органах управления недовольны этим совместным решением.

Принадлежащие к центристским и левым партиям главы правительств регионов бывшей ГДР выступили за продолжение строительства проекта, говорится в протоколе восточногерманской конференции. При этом совместную резолюцию выпустить не удалось из-за противодействия оппозиции, отмечают журналисты.

Против этого выступили представители партии «Зеленых» в местных органах власти: они указали на «нарушения прав человека» со стороны российского государства, из-за которых проект необходимо свернуть. Сторонники продолжения же указали на крайнюю важность трубопровода для энергообеспечения Германии и Европы.

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