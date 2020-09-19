В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт оценил в беседе с РИА Новости риски при отказе от строительства газопровода «Северный поток-2».

По его словам, остановка строительства может привести к штрафным санкциям в размере более десяти миллиардов евро. Депутат напомнил, что газопровод не является проектом России или Германии, поскольку в нем участвуют более 100 фирм. «Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги», — отметил он.

Кроме того, по его словам, отказ от «Северного потока-2» ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии. «Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы», — задался вопросом депутат.

По его словам, вся история вокруг остановки газопровода является борьбой за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России.

Ранее главы восточногерманских земель поддержали продолжение строительства российского газопровода «Северный поток-2». Принадлежащие к центристским и левым партиям главы правительств регионов бывшей ГДР выступили за продолжение строительства проекта, говорится в протоколе восточногерманской конференции.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.