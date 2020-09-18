В Германии потребовали достроить «Северный поток-2»

В ФРГ потребовали достроить «Северный поток-2». Премьер-министры восточногерманских земель договорились о совместной поддержке проекта. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

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Главы восточногерманских земель подчеркнули, что газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря критически важен для энергобезопасности ФРГ и других европейских стран. Поэтому они считают завершение строительства трубопровода, который готов уже на 97 процентов, «разумным и правильным». По итогам конференции планировалось принять общее заявление по «Северному потоку-2», однако этого не произошло из-за критических заявлений земельных объединений партии «Зеленые».

Ранее стало известно, что власти Германии в августе 2020 года предложили США сделку по «Северному потоку-2». Берлин заявил, что готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Вашингтон в обмен должен отказаться от санкций против газопровода.

В сентябре США ответили на предложение Германии. Американская сторона попросила не увязывать диверсификацию источников энергии с «Северным потоком-2», поскольку в Вашингтоне видят в проекте не просто конкурента на рынке. По мнению США, проект представляет угрозу энергетической безопасности Европы. Они также считают, что с помощью газа Россия будет оказывать политическое давление на европейские страны и особенно Украину.