Оценена степень готовности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» построен на 97 процентов, заявила премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг, пишет РИА Новости.

Оценивая степень готовности «Северного потока-2» на слушаниях в бундестаге, Шлезвиг назвала газопровод крупным инфраструктурным проектом для всего региона.

Ранее в Европарламенте призвали остановить строительство «Северного потока-2», ввести новые санкции против российских чиновников и госслужащих, а также пересмотреть политику ЕС в отношении Москвы в целом из-за ситуации с Алексеем Навальным. Брюссель осудил предполагаемое отравление Навального и постановил провести международное расследование обстоятельств происшествия.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.