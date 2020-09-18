В Европарламенте заявили о желании США остановить «Северный поток-2» любой ценой

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Максимилиан Крах заявил о желании США остановить строительство газопровода «Северный поток-2» любой ценой в беседе с RT.

По его словам, внутри американской делегации ЕП идут определенные дискуссии по проекту. «При каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы остановить этот проект», — сказал парламентарий.

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Крах считает, что «Северный поток-2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам. Кроме того, американская сторона опасается, что налаживание экономических связей между Берлином и Москвой в энергетической сфере сделает немецкую сторону более независимой от влияния США.

Ранее в Европарламенте постановили остановить строительство газопровода «Северный поток-2», ввести новые санкции против российских чиновников и государственных служащих, а также пересмотреть политику ЕС в отношении Москвы в целом. Членов объединения призывают всячески изолировать Россию на международных форумах, например, не приглашать на собрания G7.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию построен более чем на 90 процентов. Его должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США против компаний, которые продают, сдают в лизинг или предоставляют России суда для укладки труб, срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.