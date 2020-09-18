Евросоюз обсудит вопрос об отношениях с Россией после инцидента с Навальным

Евросоюз в середине октября проведет широкую дискуссию по вопросу отношений с Россией после инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что на саммите обсудят то, каким может быть сотрудничество с Москвой после ряда событий, включая интоксикацию Навального. При этом на данный момент «в Евросоюзе не понимают поведение» России. При этом ситуацию вокруг Навального будут обсуждать и на заседании Совета Евросоюза 21 сентября.

Ранее в Европарламенте проголосовали за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», введение новые санкции против российских чиновников и государственных служащих. Членов объединения призывают всячески изолировать Россию на международных форумах, например, не приглашать на собрания G7.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального.

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